Hamas: L'Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza ripete la narrazione degli occupanti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Jazeera, Hamas ha respinto la posizione di Nikolay Mladenov, Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza, riguardo alla sospensione dell'ingresso di merci del settore privato nella Striscia di Gaza e l'ha considerata basata sulla narrazione delle autorità di Tel Aviv.

In una dichiarazione, Hamas ha annunciato che non accetta l'adozione da parte di Mladenov della narrazione della parte sionista e il riferimento del gabinetto di Benjamin Netanyahu a questa narrazione per annunciare la sospensione dell'ingresso di merci del settore privato a Gaza.

Questo movimento ha anche respinto le accuse mosse dal regime sionista riguardo all'ingerenza di Hamas nel processo di ingresso delle merci e alla riscossione di tasse dai commercianti, considerandole un'affermazione menzognera e un tentativo evidente di aggravare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Hamas ha annunciato: «Mladenov deve abbandonare il suo pregiudizio a favore degli occupanti e intraprendere azioni per fare pressione su di loro e costringerli a revocare l'assedio della Striscia di Gaza e a fermare i loro crimini.»