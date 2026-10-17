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Hamas: L'Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza ripete la narrazione degli occupanti

17 ottobre 2026 - 11:31
Codice notizia: 1879077
Source: ABNA24
Hamas: L'Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza ripete la narrazione degli occupanti

Il Movimento di resistenza islamica della Palestina (Hamas) ha chiesto all'Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza, invece di ripetere la narrazione degli occupanti, di fare pressione sul regime sionista per porre fine all'assedio di Gaza.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Jazeera, Hamas ha respinto la posizione di Nikolay Mladenov, Alto rappresentante del Consiglio di pace di Gaza, riguardo alla sospensione dell'ingresso di merci del settore privato nella Striscia di Gaza e l'ha considerata basata sulla narrazione delle autorità di Tel Aviv.

In una dichiarazione, Hamas ha annunciato che non accetta l'adozione da parte di Mladenov della narrazione della parte sionista e il riferimento del gabinetto di Benjamin Netanyahu a questa narrazione per annunciare la sospensione dell'ingresso di merci del settore privato a Gaza.

Questo movimento ha anche respinto le accuse mosse dal regime sionista riguardo all'ingerenza di Hamas nel processo di ingresso delle merci e alla riscossione di tasse dai commercianti, considerandole un'affermazione menzognera e un tentativo evidente di aggravare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Hamas ha annunciato: «Mladenov deve abbandonare il suo pregiudizio a favore degli occupanti e intraprendere azioni per fare pressione su di loro e costringerli a revocare l'assedio della Striscia di Gaza e a fermare i loro crimini.»

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