Hegseth: La Cina sta rafforzando il proprio militare nell'Oceano Pacifico

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Jazeera, "Pete Hegseth", ministro della Guerra degli Stati Uniti, oggi sabato in un discorso ha affermato: "Siamo pronti a impedire qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo nel Mar Cinese Meridionale e nell'Oceano Pacifico."

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti a questo proposito ha aggiunto: "La Cina sta effettuando il più grande rafforzamento delle forze armate nell'Oceano Pacifico."

Questo mentre non ha fatto alcun accenno al bilancio militare e agli sforzi del suo paese per colonizzare il mondo.