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Hegseth: La Cina sta rafforzando il proprio militare nell'Oceano Pacifico

18 ottobre 2026 - 11:22
Codice notizia: 1879573
Source: ABNA24
Hegseth: La Cina sta rafforzando il proprio militare nell'Oceano Pacifico

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti in un discorso ha dichiarato: "La Cina sta effettuando il più grande rafforzamento militare nell'Oceano Pacifico."

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Jazeera, "Pete Hegseth", ministro della Guerra degli Stati Uniti, oggi sabato in un discorso ha affermato: "Siamo pronti a impedire qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo nel Mar Cinese Meridionale e nell'Oceano Pacifico."

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti a questo proposito ha aggiunto: "La Cina sta effettuando il più grande rafforzamento delle forze armate nell'Oceano Pacifico."

Questo mentre non ha fatto alcun accenno al bilancio militare e agli sforzi del suo paese per colonizzare il mondo.

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