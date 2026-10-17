Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione alle dichiarazioni di David Miliband, ministro degli Affari Esteri del Regno Unito, che ha definito le misure difensive dell'Iran «aggressione», pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: «Il caos che ha invaso la nostra regione è il risultato di interventi illegali, compresi gli interventi che il Regno Unito ha sostenuto o a cui ha partecipato.»

Ha aggiunto: «Che il ministro degli Affari Esteri del Regno Unito definisca l'Iran „aggressore“ — mentre in soli 9 mesi l'Iran è stato vittima di aggressione militare due volte, e per di più durante negoziati diplomatici — costituisce un vile rovesciamento dei fatti e un evidente scambio tra aggressore e vittima. Questa posizione è considerata una nuova svolta nel lungo storico delle azioni ostili del Regno Unito contro la nazione iraniana.»

Il portavoce dell'apparato diplomatico ha sottolineato: «Questa posizione del Regno Unito nei confronti dell'Iran è come definire la Germania nazista „difensore della pace“ e presentare il Regno Unito e i suoi alleati durante la Seconda guerra mondiale come „aggressori“!»