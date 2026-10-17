Pezeshkian: Pensano di poterci costringere alla resa, ma non ci piegheremo alla forza

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian oggi a mezzogiorno, venerdì 24 Mehr, a margine del vertice dei capi di Stato e di governo della diciassettesima conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, durante un incontro con il signor Irakli Kobakhidze, primo ministro della Georgia, riferendosi all'aumento delle relazioni economiche, culturali e turistiche tra Iran e Georgia, ha dichiarato: «Dobbiamo ampliare le nostre relazioni in modo pratico; a tal fine dobbiamo elaborare un piano operativo con una tempistica precisa.»

Il presidente, riferendosi alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro il nostro paese, ha dichiarato: «Queste sanzioni sono al di fuori dei quadri umanitari, e i loro attacchi negli ultimi mesi sono ingiustificabili e disumani.»

Pezeshkian, riferendosi alle chiare posizioni del martire leader della rivoluzione riguardo alla produzione di armi nucleari, ha sottolineato: «L'Iran non cerca armi nucleari e consideriamo menzogne la propaganda distruttiva contro il nostro paese.»

Il presidente ha sottolineato: «Siamo sempre stati pronti al dialogo; loro pensano di poterci costringere alla resa, ma non ci piegheremo alla forza.»

Irakli Kobakhidze, primo ministro della Georgia, ha anche sottolineato le chiare posizioni del suo paese nei confronti dei paesi vicini e ha dichiarato: «Le nostre posizioni nei confronti dei paesi vicini sono trasparenti e respingiamo qualsiasi ingerenza straniera negli affari dei paesi.»

Il primo ministro della Georgia, riferendosi alle comunanze culturali e geografiche tra i due paesi, ha sottolineato: «I nostri principi sono l'amicizia e la cooperazione tra i due paesi, e speriamo di poter raggiungere, grazie alla cooperazione dei ministri degli Esteri e degli organi diplomatici delle due parti, punti di vista comuni nei settori economico e turistico.»