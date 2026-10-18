Cerchiamo un impegno definitivo dell'Iran a non ricostruire il suo programma nucleare

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Jazeera, J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, in un colloquio con l'emittente "CBS News", avanzando la richiesta eccessiva di Washington, ha affermato che il suo paese cerca di ottenere dall'Iran un impegno definitivo e fermo a non ricostruire il suo programma nucleare.
Mentre il prezzo del carburante ha fortemente influenzato il calo dei voti dei repubblicani alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, Vance, per conquistare il favore degli elettori americani, ha affermato: "Con la fine del conflitto con l'Iran, assisteremo a un calo del prezzo del carburante."
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