Un drone MQ9 distrutto a est dello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i Guardiani della Rivoluzione Islamica in una nota hanno dichiarato: pochi minuti fa, un drone MQ9 è stato intercettato e distrutto dal fuoco del nuovo sistema avanzato di difesa aerea delle Forze Aerospaziali dei Guardiani, operante sotto il controllo della rete integrata di difesa aerea nazionale.
31 agosto 2026 - 22:02
Codice notizia: 1859757
Source: ABNA24
I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato: pochi minuti fa, un drone MQ9 è stato intercettato e distrutto dal fuoco del nuovo sistema avanzato di difesa aerea delle Forze Aerospaziali dei Guardiani.
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