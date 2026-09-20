I calcoli di Trump sull'Iran erano sbagliati; siamo pronti per una guerra decisiva

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del nostro paese, in un colloquio con l'emittente Al-Jazeera ha annunciato che le valutazioni e i calcoli del presidente americano sull'Iran erano sbagliati e la guerra è iniziata su istigazione di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista. È nell'interesse di Washington accettare le condizioni dell'Iran per uscire dalla guerra, e le minacce di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non daranno alcun risultato.

Dichiarando che l'Iran è pronto per una guerra decisiva, ha sottolineato che Teheran conosce i punti deboli dell'esercito americano ed è più preparata che mai a fronteggiare gli attacchi aerei di quel paese. L'Iran, dopo il ritiro americano dal memorandum d'intesa, è giunto alla conclusione che deve cambiare la sua strategia nei confronti di Washington.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha inoltre annunciato che l'Iran ha recentemente testato un missile antinave vicino a una portaerei americana. Siamo seri nella difesa, e se veniamo attaccati, prenderemo di mira con maggiore intensità le basi americane e gli interessi di Washington nella regione.

Ha inoltre aggiunto che le consultazioni con i mediatori del Qatar e del Pakistan continuano e l'Iran ha comunicato loro le sue condizioni per negoziare. L'Iran è in contatto con il mediatore qatariota, e questo mediatore ha trasmesso a Washington le condizioni di Teheran per la cessazione della guerra, e l'Iran attende la risposta di Trump a queste condizioni.

Il maggiore generale Rezaei ha inoltre sottolineato che le condizioni di Teheran includono la fine della guerra su tutti i fronti, la liberazione dei beni bloccati dell'Iran e la fine del blocco navale. Le azioni dell'America e del regime sionista permettono all'Iran di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Ha osservato: l'Iran finora non ha preso alcuna decisione di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e questa questione dipende dal comportamento di Washington. Teheran rimane fedele alla fatwa del leader martire della rivoluzione islamica e non ha cambiato la sua dottrina nucleare, ma non è chiaro cosa accadrà in futuro.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran ha concluso dicendo: l'Iran vuole la fine della guerra tra Arabia Saudita e Yemen, e anche gli yemeniti vogliono raggiungere un accordo con Riyadh.