Yahya Sari: abbiamo preso di mira installazioni sensibili a Riyad e la compagnia Aramco a Yanbu

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masira, le forze armate yemenite in un comunicato hanno annunciato due operazioni riuscite in profondità in Arabia Saudita.

Nel comunicato delle forze armate yemenite, letto da Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, si legge: in risposta alla grande calunnia che accusa lo Yemen, terra di fede e saggezza, di prendere di mira La Mecca, e in difesa contro gli insulti del Karun di oggi, corno del diavolo, saudita del Najd, e in risposta all'aggressione continua del criminale nemico saudita contro il nostro caro popolo, utilizzando caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, che finora hanno raggiunto 732 attacchi aerei e hanno lasciato martiri e feriti tra i civili e causato la distruzione di infrastrutture civili, e in risposta ai movimenti del criminale nemico saudita per prendere di mira Sanaa, in stile Daesh, attraverso tentativi di esplosioni che prendono di mira i civili; le forze armate yemenite hanno condotto due importanti operazioni militari utilizzando diversi missili balistici e droni.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato: la prima operazione ha preso di mira obiettivi sensibili a Riyad, capitale del nemico saudita. La seconda operazione ha preso di mira la compagnia Aramco a Yanbu. Entrambe le operazioni, grazie all'Onnipotente, sono state riuscite e hanno causato vasti incendi nelle aree colpite.

Yahya Sari ha annunciato: le forze armate yemenite sottolineano che la propaganda menzognera diffusa dai media del nemico saudita secondo cui prendiamo di mira i civili è infondata. Qualsiasi affermazione del genere è solo il risultato di intercettazioni fallite della difesa del nemico saudita.

Ha dichiarato: le forze armate yemenite continuano a imporre l'equazione «assedio contro assedio» e «escalation contro escalation» e prendono di mira i centri di raccolta dei mercenari sauditi fino alla cessazione dell'aggressione e alla fine dell'assedio del nostro caro paese.