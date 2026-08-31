Contenuti del comunicato congiunto dei paesi Pakistan, Turchia e Arabia Saudita a Istanbul

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Arabiya, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno tenuto a Istanbul la prima riunione del Comitato Strategico Politico e di Difesa relativo all'accordo della Mecca e hanno emesso un comunicato congiunto.
Nel comunicato si legge:
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La riunione di oggi è un passo importante per portare avanti l'accordo della Mecca dalla firma all'attuazione.
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Accordo sui prossimi passi per istituzionalizzare la cooperazione.
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Un segretariato sarà istituito in Arabia Saudita per sostenere le attività dei tre paesi.
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Il Pakistan presiederà il segretariato per il primo mandato triennale.
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Siamo determinati ad attuare l'accordo per raggiungere pace e stabilità nella regione.
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I tre paesi continueranno i loro sforzi per la riduzione delle tensioni e la moderazione e contribuiranno alla pace e alla stabilità regionale.
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I tre paesi sottolineano la natura difensiva del partenariato e il principio del rispetto reciproco della sovranità degli Stati.
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Accordo per aumentare le capacità di difesa dei tre paesi. La cooperazione includerà il rafforzamento delle industrie della difesa, lo sviluppo della produzione e della tecnologia.
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I tre paesi rafforzeranno la deterrenza e la difesa collettiva tra di loro e hanno convenuto di contribuire a stabilire la pace nella regione e oltre.
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