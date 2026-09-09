2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione sono state prese di mira

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: 2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione che intendevano attraversare la zona proibita e non sicura dello Stretto di Hormuz sono state prese di mira.
9 settembre 2026 - 09:54
Codice notizia: 1863406
Source: ABNA24
L'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: 2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione che intendevano attraversare la zona proibita e non sicura dello Stretto di Hormuz sono state prese di mira.
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