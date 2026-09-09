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2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione sono state prese di mira

9 settembre 2026 - 09:54
Codice notizia: 1863406
Source: ABNA24
2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione sono state prese di mira

L'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: 2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione che intendevano attraversare la zona proibita e non sicura dello Stretto di Hormuz sono state prese di mira.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: 2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi in violazione che intendevano attraversare la zona proibita e non sicura dello Stretto di Hormuz sono state prese di mira.

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