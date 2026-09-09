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Il sardar Mohebi si rivolge alle forze americane: tornate nel Golfo dei Porci!

9 settembre 2026 - 09:55
Codice notizia: 1863409
Source: ABNA24
Il sardar Mohebi si rivolge alle forze americane: tornate nel Golfo dei Porci!

Il portavoce dell'IRGC ha dichiarato: la signoria sul Golfo Persico appartiene ai giovani tecnologicamente competenti dell'Iran. Tornate nel Golfo dei Porci.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il sardar Mohebi, portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha pubblicato un post su uno dei social network e ha dichiarato: "La cattura all'alba del sottomarino più moderno del 2025 dell'esercito americano significa che nessuna tecnologia avanzata può superare i nostri livelli di sorveglianza nello Stretto di Hormuz."

Ha poi aggiunto, rivolgendosi alle forze dell'esercito terrorista americano: "La signoria sul Golfo Persico appartiene ai nostri giovani tecnologicamente competenti. Tornate nel Golfo dei Porci."

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