Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il sardar Mohebi, portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha pubblicato un post su uno dei social network e ha dichiarato: "La cattura all'alba del sottomarino più moderno del 2025 dell'esercito americano significa che nessuna tecnologia avanzata può superare i nostri livelli di sorveglianza nello Stretto di Hormuz."

Ha poi aggiunto, rivolgendosi alle forze dell'esercito terrorista americano: "La signoria sul Golfo Persico appartiene ai nostri giovani tecnologicamente competenti. Tornate nel Golfo dei Porci."