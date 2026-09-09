Il Cairo e Amman sostengono la decisione di Londra di contrastare gli insediamenti sionisti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia palestinese "Sama", l'Egitto e la Giordania hanno accolto con favore la nuova decisione del governo britannico di vietare il commercio di beni e servizi legati agli insediamenti illegali del regime sionista nei territori palestinesi occupati.

Questi due paesi hanno considerato la mossa di Londra come un passo cruciale e allineato con le risoluzioni internazionali per contrastare l'espansione degli insediamenti e prevenire il collasso della soluzione dei due Stati.

In precedenza, i leader di Regno Unito, Francia e Canada, in una dichiarazione congiunta, avevano descritto l'espansione degli insediamenti e l'intensificazione della violenza dei coloni sionisti come una minaccia diretta e immediata per la stabilità della regione.

Andy Burnham, Primo Ministro britannico, Emmanuel Macron, Presidente francese, e Mark Carney, Primo Ministro canadese, in questa dichiarazione hanno sottolineato che questi tre paesi adotteranno misure per vietare l'importazione di beni dagli insediamenti e imporre restrizioni mirate contro i facilitatori e i beneficiari di queste attività.

I leader di questi tre paesi, sottolineando l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania secondo il diritto internazionale, hanno definito piani come "Evan" e l'escalation della violenza da parte dei coloni come un fattore che minaccia le prospettive di pace nella regione.

Nella dichiarazione si legge: «Dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina lo scorso anno, è giunto il momento di adottare misure pratiche e ulteriori per proteggere la soluzione dei due Stati e i nostri valori.»

Questi tre paesi hanno definito il raggiungimento della soluzione dei due Stati come necessario per la sicurezza dell'Asia occidentale e oltre, e hanno descritto questa decisione coordinata come un punto di svolta nel loro approccio alla protezione della stabilità regionale.

È stato inoltre annunciato che questi tre paesi terranno un incontro comune a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine del mese corrente per monitorare queste misure.