JD Vance: Trump sta inviando un messaggio all'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita C-SPAN, «JD Vance», vicepresidente degli Stati Uniti, oggi, lunedì, rispondendo alla domanda di un giornalista: «Trump ha pubblicato un video creato con l'intelligenza artificiale che mostra il bombardamento dell'isola di Khark. Perché lo ha fatto?», ha affermato: Trump ama esprimere cose sui social media. Sta inviando un messaggio agli iraniani.

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha proseguito: Sappiamo che continuano a sparare contro la navigazione commerciale. Abbiamo ancora molti strumenti per impedire all'Iran di sparare contro le navi mercantili. Il presidente vuole dire: smettetela, o affronterete le conseguenze!

Nel tentativo di scaricare il problema della carenza di munizioni nell'esercito del suo paese a causa dell'aggressione contro l'Iran, ha affermato: A causa di Biden, ora abbiamo una carenza di munizioni, non per la guerra con l'Iran!

A causa di Biden, ora abbiamo una carenza di munizioni, non per la guerra con l'Iran.

Questo mentre Trump, stamattina presto, lunedì, ha pubblicato sul suo account del social network Truth Social un breve video che mostra bombardamenti, esplosioni e un vasto incendio nei depositi di petrolio dell'isola di Khark. La reazione dell'amministratore delegato della Compagnia Nazionale Petrolifera Iraniana al video creato dall'IA di Trump è stata: I tweet di Trump sono ridicoli, e la situazione a Khark è tranquilla e normale.