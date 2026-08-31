Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Scott Bessent», Segretario al Tesoro americano, oggi, lunedì, in un'intervista con la rete CNBC, nel tentativo di giustificare parte dei problemi economici sorti nel suo paese a causa delle conseguenze dell'aggressione costosa di Trump contro l'Iran, avanzando un'affermazione assurda, ha sostenuto: L'Iran ha preso molto seriamente le sanzioni! I funzionari iraniani sono rimasti scioccati dalla loro situazione economica!

Il Segretario al Tesoro americano, che alla vigilia delle elezioni di medio termine al Congresso considera la sconfitta dei suoi colleghi repubblicani come certa, ha cercato di giustificare parte dei fallimenti del suo governo, nonostante la spesa di decine di miliardi di dollari nell'aggressione contro Teheran, in questo modo: L'Iran, a causa dei fallimenti in campo economico, intraprende azioni aggressive e operative (militari). Voglio ringraziare l'Unione Europea per il suo sostegno all'«operazione di rigetto economico».

Rispondendo alla domanda del giornalista della CNBC: «Esiste un periodo di tempo specifico per un possibile crollo dell'economia iraniana?», ha detto: Non vogliamo necessariamente il crollo dell'economia iraniana; dobbiamo solo fare in modo che il loro governo torni in sé.

«Scott Bessent», pur avendo l'esperienza del fallimento della «pressione massima» contro l'Iran durante il primo mandato di Donald Trump, ha affermato: L'«operazione di rigetto economico» li spingerà verso la volontà di raggiungere un accordo.

Questo funzionario americano, ignorando la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha ripetuto le affermazioni populiste di Washington: La posizione del presidente è assolutamente chiara: devono abbandonare il loro programma nucleare, consegnare l'uranio altamente arricchito, cessare il sostegno alle forze proxy, e lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto.