Reazione di Hashd al-Shaabi alle notizie sullo sgombero delle sue sedi in seguito all'escalation tra USA e Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il portale informativo di Hashd al-Shaabi iracheno, fonti legate all'organizzazione Hashd al-Shaabi dell'Iraq hanno definito inesatte le notizie pubblicate sullo sgombero delle sedi delle forze di mobilitazione popolare irachene nella provincia di Al-Anbar, situata nell'ovest del paese.

Qasim Muslah, comandante del comando dell'asse di Anbar delle forze di Hashd al-Shaabi, ha smentito i rapporti pubblicati sullo sgombero delle sedi delle forze di Hashd al-Shaabi in questa provincia e ha sottolineato che questi rapporti sono completamente falsi e infondati.

Muslah ha dichiarato: Le unità del comando delle operazioni di Anbar continuano a svolgere i loro compiti di sicurezza e i loro incarichi in modo normale e al massimo livello di prontezza. Tutte le sedi e le unità eseguono i loro compiti secondo i piani di sicurezza approvati.

Egli ha osservato che le forze di sicurezza continuano il loro dispiegamento e l'esecuzione delle loro missioni nelle loro aree di responsabilità, e ha affermato: La situazione della sicurezza è sotto controllo.

Ha invitato la popolazione a non seguire notizie o informazioni da fonti non ufficiali e a fidarsi esclusivamente delle informazioni pubblicate dalle autorità competenti.