La Guida della Rivoluzione: i governanti della regione riconoscano il loro vero nemico / la nazione non permetta divisioni tra di sé

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ahl al-Bayt (Abna), Sua Santità l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, nel messaggio per la Settimana dell’Unità, dopo aver felicitato l’anniversario della benedetta nascita del Profeta Muhammad Mustafa (pace su di lui) e dell’Imam Jafar Sadiq (pace su su lui), ha definito il programma dei malvagi e dei nemici dell’Islam come l’enfatizzazione delle divisioni per indebolire la umma islamica e dominarla. Richiamandosi al crollo delle maschere ingannevoli dal volto criminale dell’America, ha sottolineato la necessità dell’unità della umma islamica, della difesa reciproca contro l’incredulità e della sinergia in varie questioni materiali e spirituali. Rivolgendosi ai governanti dei paesi islamici, ha affermato: i governanti criminali dell’America e il falso regime sionista sono nemici giurati dell’unità islamica e di tutta la umma islamica, compresi i popoli dell’Asia occidentale e del Nord Africa – perciò riconoscete il vostro vero nemico e contrastate il suo piano.

Egli ha inoltre, facendo riferimento alla realizzazione accettabile degli insegnamenti unificanti della scuola islamica nell’amata Iran, raccomandato ancora una volta alla nazione di non permettere in alcun modo l’emergere di alcuna divisione tra di sé.