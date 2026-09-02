IRGC: abbiamo iniziato la risposta che farà pentire; il lucchetto dello Stretto di Hormuz si farà più forte

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in una nota, ribadendo che gli attacchi compiuti per disperazione dal nemico renderanno il lucchetto dello Stretto di Hormuz più solido, ha dichiarato che i combattenti delle Guardie hanno dato inizio alla risposta che farà pentire gli aggressori.