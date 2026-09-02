Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in una nota, ribadendo che gli attacchi compiuti per disperazione dal nemico renderanno il lucchetto dello Stretto di Hormuz più solido, ha dichiarato che i combattenti delle Guardie hanno dato inizio alla risposta che farà pentire gli aggressori.
IRGC: abbiamo iniziato la risposta che farà pentire; il lucchetto dello Stretto di Hormuz si farà più forte
2 settembre 2026 - 11:53
Codice notizia: 1860475
Source: ABNA24
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in un comunicato ha sottolineato che gli attacchi dettati dalla disperazione del nemico rafforzeranno ulteriormente il lucchetto dello Stretto di Hormuz.
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