Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Scott Bessent», Segretario al Tesoro americano, ha affermato che l'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz e che l'America domina questa via d'acqua.

Continuando con questa infondata affermazione che l'Iran si trova in uno stato di «panico», ha dichiarato che Teheran, sotto pressione economica, è stata spinta verso azioni militari.

Questo funzionario americano ha anche, riferendosi al fallimento del memorandum d'intesa tra le due parti, affermato che l'Iran non era pronto a raggiungere un accordo, e vedremo quando Teheran acquisirà la necessaria disponibilità.

Il Segretario al Tesoro americano ha poi dichiarato che Washington continuerà la politica di «soffocamento economico» dell'Iran, e ha sostenuto che la pressione delle sanzioni ha creato per i funzionari e le forze iraniane problemi economici e ritardi nei pagamenti degli stipendi.

Il Segretario al Tesoro americano, in linea con la politica costante degli Stati Uniti di creare disordini e caos in altri paesi, minacciando di usare questo strumento contro l'Iran, ha dichiarato: «L'Iran ha diverse opzioni davanti a sé, una delle quali è che Teheran torni al tavolo dei negoziati.»

Continuando le sue affermazioni, ha aggiunto: «Ciò che accade in Iran è solo una questione di tempo.»