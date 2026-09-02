Media ebraici: un missile iraniano ha colpito direttamente la base americana in Giordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media sionisti hanno dichiarato che alcuni rapporti indicano un impatto diretto di missili iraniani su una delle basi militari statunitensi in Giordania.

In seguito all'inizio della risposta delle nostre forze armate alle recenti aggressioni statunitensi, i media giordani hanno riferito pochi minuti fa che sono state udite esplosioni in diverse aree del paese.

Alcune notizie non confermate parlano anche di un pesante attacco e dell'impatto di missili balistici sulla base aerea "Muwaffaq as-Salti" in Giordania, dove sono di stanza militari terroristi americani.

L'America criminale oggi ha nuovamente attaccato aree del nostro paese, e le nostre forze armate hanno immediatamente avviato una risposta decisa e schiacciante a questi attacchi.