Esperto libanese: l'America è intrappolata in una guerra che contraddice la sua dottrina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, l'esperto libanese di questioni strategiche, Muhammad Hazima, ha sottolineato che le aggressioni statunitensi contro i civili mostrano la profondità della crisi che questo paese sta affrontando. Assistiamo a una serie di dimissioni in America, comprese quelle del ministro dell'Esercito di questo paese.

Ha aggiunto: l'abbattimento del drone americano MQ-9 da parte dell'Iran dimostra la superiorità di questo paese nel campo della difesa aerea. Gli Stati Uniti cercano, attraverso la propaganda mediatica, di far credere che la risposta iraniana non abbia colpito obiettivi militari.

Hazima ha dichiarato: l'America ha raggiunto uno stadio in cui non ha una soluzione per uscire dalla guerra contro l'Iran. Anche l'Iran è riuscito a trasformare questa guerra in un conflitto di logoramento che contraddice la dottrina offensiva degli Stati Uniti e dell'Occidente, basata su operazioni rapide e superiorità aerea. I risultati di questa guerra non si misurano con la potenza militare, ma con il grado di impatto che ciascuna delle due parti manifesta.

Ha affermato: l'Iran oggi influenza l'economia mondiale e dispone di leve di influenza dall'Asia occidentale fino al Mar Mediterraneo, e sa come utilizzarle.