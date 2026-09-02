Trump al colmo della disperazione: quando si solleverà il popolo iraniano?

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato che contrariamente alle affermazioni della rete televisiva ABC, l'America non cerca di costringere l'Iran a sedersi al tavolo dei negoziati.

Trump ha anche, riferendosi alla situazione economica in Iran, sostenuto che mentre l'economia di questo paese è sull'orlo del collasso, gli Stati Uniti hanno il controllo quasi totale dello Stretto di Hormuz.

Ha anche dichiarato che per Washington non è molto importante se l'Iran firmi o meno gli accordi proposti, e ha affermato di preferire la situazione attuale a qualsiasi processo negoziale.

Il presidente americano, proseguendo il suo discorso con un linguaggio provocatorio, ha definito la situazione attuale «inevitabile» e, sollevando una domanda sulla situazione interna dell'Iran, ha chiesto un cambiamento degli equilibri sul campo.

Il presidente terrorista degli Stati Uniti ha poi, mentre l'aggressione militare su larga scala e la pressione economica senza precedenti non hanno avuto effetto sui suoi obiettivi, disperatamente invitato il popolo iraniano alla rivolta.

Con presunzione ha scritto: «Quando si solleverà il popolo iraniano e combatterà?»