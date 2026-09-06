IRGC: attaccato un USV americano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC nel comunicato n. 11 ha dichiarato:

O coraggiosa e fiera comunità dell'Iran islamico! L'eroica marina dell'IRGC ha attaccato un'unità navale telecomandata (USV) dell'esercito terrorista americano che tentava di entrare nella zona protetta dello Stretto di Hormuz.

Per grazia e favore di Dio Onnipotente e Vendicatore, ogni movimento disperato del nemico è sotto la sorveglianza dei valorosi e dediti combattenti della marina dell'IRGC e verrà fermamente attaccato.

Lo Stretto di Hormuz, questa via d'acqua strategica, è sotto il controllo della Repubblica Islamica dell'Iran, e ogni movimento del nemico assassino di bambini sarà affrontato con decisione.

L'America aggressiva deve sapere che non ha altra scelta che abbandonare la regione e desistere dalle sue malefatte.