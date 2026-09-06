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IRGC: attaccato un USV americano

6 settembre 2026 - 11:32
Codice notizia: 1862129
Source: ABNA24
IRGC: attaccato un USV americano

Le forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica hanno attaccato un'unità navale telecomandata (USV) dell'esercito terrorista americano che tentava di entrare nella zona protetta dello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC nel comunicato n. 11 ha dichiarato:

O coraggiosa e fiera comunità dell'Iran islamico! L'eroica marina dell'IRGC ha attaccato un'unità navale telecomandata (USV) dell'esercito terrorista americano che tentava di entrare nella zona protetta dello Stretto di Hormuz.

Per grazia e favore di Dio Onnipotente e Vendicatore, ogni movimento disperato del nemico è sotto la sorveglianza dei valorosi e dediti combattenti della marina dell'IRGC e verrà fermamente attaccato.

Lo Stretto di Hormuz, questa via d'acqua strategica, è sotto il controllo della Repubblica Islamica dell'Iran, e ogni movimento del nemico assassino di bambini sarà affrontato con decisione.

L'America aggressiva deve sapere che non ha altra scelta che abbandonare la regione e desistere dalle sue malefatte.

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