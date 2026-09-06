Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Sahra Dagdelen, esperta di politica estera del partito tedesco «Alleanza Sahra Wagenknecht – per ragione e giustizia», ha dichiarato a RIA Novosti: il governo tedesco non ha fornito alcuna prova del coinvolgimento della Russia nell'incidente del drone a Lipsia né alcun documento a sostegno delle proprie accuse.

Ha sottolineato che quando si tratta di questioni di guerra e pace, il governo è obbligato a offrire al pubblico l'opportunità di esaminare le prove e non deve limitarsi a formulare accuse prive di riscontri.

In precedenza, l'ambasciatore russo in Germania, Sergei Nechayev, aveva dichiarato che Mosca considera l'incidente del drone a Lipsia e la reazione di Berlino come un atto provocatorio e mirato.

L'incidente del drone a Lipsia si è trasformato da un singolo episodio in una grave tensione diplomatica e di sicurezza tra Germania e Russia.

La Germania ha ufficialmente attribuito alla Russia la responsabilità dell'incidente del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia/Halle. Il ministro degli Interni tedesco ha dichiarato che le indagini delle autorità di sicurezza del paese e dei partner europei indicano chiaramente il coinvolgimento russo. Sul luogo dell'incidente è stato anche scoperto un drone equipaggiato con esplosivi e dispositivi di innesco.

La Russia ha respinto queste accuse. L'ambasciata russa a Berlino ha definito le affermazioni tedesche infondate e provocatorie, e Mosca ha avvertito che le misure tedesche non rimarranno senza risposta.

In reazione, la Germania ha annunciato la chiusura del consolato russo a Bonn e la cessazione delle attività della «Casa russa» a Berlino, nonché il rafforzamento dei controlli all'ingresso per i cittadini russi e gli sforzi per aggiungere persone ed entità russe alla lista delle sanzioni dell'Unione europea.

Il ministero degli Esteri russo ha convocato il incaricato d'affari tedesco a Mosca in risposta.