Indagine su 50 membri dello Stato Maggiore Congiunto dell’esercito americano per fuga di informazioni sulla guerra in Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il quotidiano The New York Times, citando fonti, ha riferito che circa 50 membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore Congiunto dell'esercito americano sono sotto indagine per quanto riguarda la fuga di notizie relative alla guerra con l'Iran ai media.

Secondo questo rapporto, questa indagine sui militari si concentrerà sulla divulgazione di informazioni relative alla riduzione delle scorte di munizioni vitali dell'esercito americano.

Questa indagine arriva dopo che il think tank americano CSIS (Center for Strategic and International Studies) ha recentemente dichiarato che le scorte di missili intercettori «Patriot PAC-3 MSE» degli Stati Uniti sono diminuite del 65% dal 28 febbraio, attestandosi a circa 759 unità.

Secondo il rapporto di questo istituto americano, vengono prodotti solo 183 missili intercettori Patriot all'anno, e la loro consegna richiede circa tre anni e mezzo.

Il rapporto più recente del Center for Strategic and International Studies mostra anche che le scorte di missili intercettori del sistema THAAD sono scese da 452 a 278 missili.

Questo think tank americano ha sottolineato che la ricostruzione delle scorte di missili intercettori THAAD richiederebbe diversi anni.

La rete NBC ha anche recentemente rivelato, citando funzionari del governo americano, che l'esercito americano, a causa del rapido esaurimento delle sue riserve di difesa aerea, è costretto ad attuare una politica di «fuoco selettivo» contro missili e droni iraniani.