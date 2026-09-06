L'assistente di Putin: i negoziati del presidente con i rappresentanti di Trump sono stati molto franchi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, il Cremlino ha reso noto che l'incontro di tre ore tra Vladimir Putin, presidente della Russia, e Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, e Jared Kushner, genero e consigliere senior del presidente americano, si è concluso a Mosca dopo tre ore.
In questo contesto, l'agenzia di stampa russa TASS ha riferito che Yuri Ushakov, assistente del presidente russo, ha dichiarato che i negoziati di Putin con Witkoff e Kushner sono stati costruttivi e molto franchi.
Ha aggiunto che Witkoff e Kushner si sono impegnati a utilizzare le valutazioni di Putin sulla risoluzione del conflitto ucraino nei loro negoziati a Kiev.
L'assistente del presidente russo ha anche annunciato che Putin ha ribadito la sua determinazione ad avviare un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto ucraino.
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