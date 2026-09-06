Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando RT (Ruptly), il presidente americano Donald Trump ha scritto in dichiarazioni interventiste: «Quello che sta accadendo in Spagna è molto triste, perché questo paese non ha alcun controllo sui suoi confini.»

La Spagna è stato uno dei pochi paesi europei che ha rifiutato di cooperare nelle operazioni militari contro Teheran durante gli attacchi americani e del regime sionista contro l'Iran. Il governo di Pedro Sánchez, pur condannando gli attacchi, li ha definiti come un'azione al di fuori del quadro del diritto internazionale e ha dichiarato che le basi militari congiunte USA-Spagna a Rota e Morón non sarebbero state messe a disposizione delle forze americane per operazioni contro l'Iran. In seguito a questa decisione, diversi aerei americani hanno lasciato queste basi.

La posizione di Madrid ha portato a un dissidio senza precedenti con Washington, soprattutto perché il governo spagnolo ha sottolineato che gli accordi bilaterali sulle basi militari non ne consentono l'uso per operazioni offensive contro l'Iran. La Spagna ha anche insistito su una soluzione diplomatica e sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite e ha resistito alle pressioni americane per una maggiore partecipazione alla guerra. Questa posizione ha rivelato il divario tra i membri europei della NATO su come affrontare la guerra contro l'Iran e ha aumentato le tensioni tra Madrid e Washington.