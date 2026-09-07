Attacco alla candidata democratica alla carica di governatore dell'Ohio durante un evento elettorale

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando i media, un uomo armato è stato arrestato durante un evento elettorale nello stato dell'Ohio dopo essersi precipitato verso "Amy Acton", candidata del Partito Democratico alla carica di governatore di questo stato.

Secondo CBS, Jerry Green, sceriffo della contea di Mahoning, ha dichiarato che durante l'incidente, verificatosi presso il sito espositivo "Canfield", Patrick House, 38 anni, residente in Ohio, precipitandosi verso Acton, ha gettato a terra diverse persone, tra cui due anziani su sedie a rotelle elettriche, ferendole.

Ha aggiunto che l'uomo era armato con due armi da fuoco e un'arma bianca, ma i membri della squadra di sicurezza sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo prima dell'arrivo degli agenti di polizia.

Wayne Penny Jr., candidato democratico alla Camera dei Rappresentanti dall'Ohio, ha anche dichiarato che i manifestanti si erano radunati nella tenda del Partito Democratico, e improvvisamente uno di loro si è precipitato verso Acton dalla folla.

Vivek Ramaswamy, il candidato repubblicano alla carica di governatore dell'Ohio, ha anche definito l'incidente "completamente inaccettabile".

Il governatore dell'Ohio, esprimendo soddisfazione per l'incolumità di Acton, ha sottolineato che la violenza non ha alcun posto negli eventi politici.