Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Manar, Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, in un discorso in occasione della Giornata del martire di Hezbollah, ha dichiarato: Innanzitutto vi do il benvenuto a tutti. Oggi parlerò in due parti: la prima parte sui martiri e la seconda parte sulle questioni politiche. Il martirio è fonte di onore, orgoglio, successo e raggiungimento dei più alti gradi.

Il segretario generale di Hezbollah, proseguendo il suo discorso, ha dichiarato: L'aggressione di Israele contro il Libano e la regione è un'aggressione completamente sostenuta dall'America e fa parte di un grande e pericoloso progetto. Alcuni dicono che i palestinesi hanno iniziato il « Diluvio di Al-Aqsa », ma è stata l'Inghilterra a iniziare, e la parte iniziatrice è stata quella che ha creato questo regime usurpatore di Israele nel 1948. Il progetto era in origine un progetto di massacro. Hanno ucciso e spostato, modificato le infrastrutture e spostato milioni di persone per stabilire questo regime usurpatore.

Sheikh Naim Qassem, riferendosi al silenzio della comunità internazionale di fronte al massacro a Gaza, ha dichiarato: Nessuno reagisce a ciò che accade a Gaza, al martirio e al ferimento di 250.000 uomini, donne e bambini e alla distruzione delle case, e tutti questi eventi avvengono sotto gli occhi del mondo. Nessuno parla dell'oppressione del popolo di Gaza e tutti sostengono Israele e il suo diritto alla difesa. Dov'è l'appello mondiale, l'appello delle nazioni e l'appello efficace di fronte agli sviluppi a Gaza? Alcuni organizzano marce e manifestazioni in sostegno a Gaza e li ringraziamo molto, ma dove sono i grandi paesi e dov'è l'organizzazione di fronte a questo crimine?

Ha aggiunto: Dicono che il problema è in Libano e l'ingresso della resistenza in sostegno, ma il problema è nell'occupazione. L'occupazione cerca l'espansione, e il sostegno a Gaza non crea problemi. L'occupazione esisteva e cerca di espanderla; il sostegno non è la causa degli eventi in Libano. La resistenza è reazione, confronto e liberazione.

Il segretario generale di Hezbollah ha dichiarato: Oggi siamo testimoni dell'insolenza dell'America e dei crimini israeliani, e cercano un'aggressione contro l'Iran. Sono stati l'America e Israele a iniziare l'aggressione sotto gli occhi del mondo, e l'Iran islamico ha il diritto di opporsi. Di fronte a questo grande pericolo bisogna opporsi all'aggressione, e ciò richiede la resistenza dell'esercito, del popolo e della resistenza e di tutti coloro che sono capaci di portare armi nella regione. In Libano deve esserci un'azione nazionale nel senso del sostegno alla sovranità e alla difesa con cooperazione, e non dobbiamo permettere al nemico di dominarci. Siamo di fronte alla pericolosa aggressione israeliana e alle sue azioni espansionistiche. Un'aggressione da parte di un regime criminale odiato dall'umanità e dal mondo.