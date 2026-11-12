Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il New York Times, gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per convincere Turchia, Iraq e Pakistan a chiudere i confini terrestri con l'Iran sono falliti.
Secondo questo rapporto, i funzionari di questi paesi hanno comunicato a Washington che il blocco dei valichi di frontiera con l'Iran danneggerebbe la loro economia, poiché le comunità di frontiera dipendono dal commercio e dal movimento tra i due lati del confine.
Questi paesi hanno anche avvertito che la chiusura dei valichi di frontiera potrebbe portare a disordini e proteste nelle zone di frontiera.
A questo proposito, « Omar al-Waili », capo dell'Organizzazione irachena dei valichi di frontiera, ha annunciato che il valico di frontiera di al-Shib con l'Iran è stato riaperto dal 10 novembre dopo il completamento delle misure tecniche.
Ha inoltre annunciato la chiusura temporanea del valico di Mandali dal 13 novembre per effettuare operazioni di riparazione e manutenzione.
In precedenza anche « Fouad Hussein », ministro degli Esteri iracheno, aveva dichiarato che il Ministero del Tesoro americano aveva chiesto a Baghdad di chiudere tutti i valichi di frontiera con l'Iran tranne due; tuttavia, aveva definito difficile l'attuazione di tale richiesta.
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