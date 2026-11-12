Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il sito italiano « Il Fatto Quotidiano », Angelo Bonelli, deputato del partito di opposizione al governo « Alleanza Verdi e Sinistra » nel parlamento italiano, durante la sessione di question time con Antonio Tajani, ministro degli Esteri del paese, ha posto domande sulla catastrofica situazione sanitaria a Gaza e sulle misure del governo italiano in merito.

Egli inoltre, riferendosi alla presenza di « Eitan Zeev », colono sionista, in Italia, ha messo in discussione il suo incontro con Matteo Salvini, vicepremier italiano.

Secondo questo rapporto, Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati italiana, è stata tra gli altri deputati dell'opposizione che hanno aspramente criticato il governo di questo paese per non aver condannato la violenza dei coloni sionisti in Cisgiordania.

Boldrini, rivolgendosi a Tajani, ha detto: Come si può tollerare questo comportamento disumano e umiliante verso il popolo palestinese e non muovere nemmeno un dito?

Ella inoltre, spiegando cosa abbia fatto finora di utile la « delegazione di pace » di cui l'Italia fa parte, ha osservato: I valichi della Striscia di Gaza devono essere riaperti e gli aiuti umanitari devono entrare immediatamente in questa regione.