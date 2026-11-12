Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baqai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione alla ripetizione dell'accusa infondata di terrorismo contro l'Iran, contemporaneamente alla pubblicazione della notizia della dissimulazione del segretario al Tesoro americano, ha scritto sul suo account in uno dei social network: Gli Stati Uniti, nell'aggressione congiunta con il regime sionista contro l'Iran, non solo hanno commesso atroci crimini di guerra, ma con l'assassinio codardo di funzionari e scienziati iraniani hanno commesso terrorismo di Stato a un livello senza precedenti.

Ha continuato: Ora questi stessi Stati Uniti hanno lanciato un'ampia campagna mediatica sotto il falso titolo di « terrorismo iraniano » per presentarsi come vittime!

Baqai ha osservato: Gli Stati Uniti sono nell'illusione che con questa vittimizzazione il mondo dimenticherà la loro lunga storia di aggressione e terrorismo e crederà alle loro affermazioni infondate su un complotto terroristico immaginario! Ma il clamore mediatico non può riscrivere la storia, né assolvere i criminali, né nascondere l'identità degli autori e dei mandanti dell'aggressione militare, del terrorismo e dei crimini di guerra.