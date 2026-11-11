Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il Ministero degli Affari esteri ha emanato una dichiarazione riguardo alla dichiarazione della marina e dell'aeronautica argentine come organizzazioni terroristiche.

Il testo della dichiarazione è il seguente:

Poiché il governo argentino, contrariamente ai principi fondamentali del diritto internazionale, con un atto ostile ha designato i Guardiani della Rivoluzione Islamica, che costituiscono uno dei pilastri delle forze armate ufficiali della Repubblica islamica dell'Iran, come entità terroristica, il governo della Repubblica islamica dell'Iran, sulla base del principio di reciprocità e facendo riferimento alla legge «Misure reciproche contro la designazione dei Guardiani della Rivoluzione Islamica come organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti», approvata nel 1398 (2019), che stabilisce: «Tutti i paesi che in qualsiasi modo seguono o sostengono la decisione degli Stati Uniti d'America di designare i Guardiani della Rivoluzione Islamica come organizzazione terroristica, sono soggetti a misure reciproche», considera la marina argentina e l'aeronautica argentina soggette alla suddetta legge e alle sue disposizioni e le dichiara organizzazioni terroristiche.

È ovvio che la responsabilità di tutte le conseguenze che ne derivano ricadrà sul governo argentino.