Intensificazione del dissidio tra Netanyahu e Zamir sull'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, l'emittente televisiva n. 12 del regime sionista ha annunciato che le divergenze tra Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, ed Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito di occupazione, riguardo alle opzioni che Tel Aviv deve affrontare nei confronti dell'Iran si sono nuovamente intensificate.

Secondo il rapporto di questo media sionista, Eyal Zamir ritiene che l'operazione che Netanyahu chiede di intraprendere contro l'Iran manchi della necessaria prudenza.

Il comando dell'esercito israeliano si oppone alle misure che Netanyahu persegue, poiché teme che queste misure portino alla ripresa dello scontro con Teheran in una fase politica sensibile in cui gli Stati Uniti non mostrano alcuna inclinazione a impegnarsi in un nuovo conflitto militare.

Il giornale New York Times ha inoltre recentemente riportato, citando funzionari sionisti, che le divergenze tra Benjamin Netanyahu ed Eyal Zamir su un'aggressione contro l'Iran prima delle elezioni parlamentari erano reali.

Secondo il rapporto del New York Times, Zamir si opponeva all'esecuzione dell'aggressione prevista da Netanyahu prima delle elezioni della Knesset e aveva espresso preoccupazione per le pressioni esercitate da Netanyahu per intraprendere un'azione contro l'Iran in modo indipendente. Zamir riteneva che tale azione fosse errata e potesse provocare un attacco dell'Iran ai territori occupati.