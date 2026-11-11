Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Affari esteri del nostro paese, pubblicando un post su uno dei social network e reagendo alla ridicola affermazione del governo francese riguardo a un attacco informatico contro i frigoriferi in quel paese, ha scritto: Il governo francese, che è incapace persino di gestire i frigoriferi, figuriamoci di affrontare le proteste del proprio popolo, per mascherare la propria incapacità, scarica la responsabilità sugli altri.

Ha aggiunto: Sì, l'Iran è potente; ma a differenza della Francia, noi non esercitiamo il nostro potere sostenendo massacri a Gaza o bombardando scuole e ospedali.