Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il sito Politico, citando un ex funzionario dell'amministrazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha riferito che una vittoria degli oppositori alle elezioni del regime sionista avrebbe potuto essere un'occasione, con un'amministrazione israeliana meno provocatoria, di fermare questo processo dannoso

Questo ex funzionario, riferendosi all'atmosfera che regna a Washington dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni, ha dichiarato: qui c'è stanchezza nei confronti di Netanyahu

Come scrive Politico, lo stallo elettorale nei territori occupati ha distrutto le speranze a Washington di un rapido riassetto delle relazioni tra Stati Uniti e Israele; relazioni che durante il lungo mandato di primo ministro di Benjamin Netanyahu sono state soggette a tensioni in entrambi i principali partiti americani

Nonostante il sostegno aperto di Trump a Netanyahu, parti dell'amministrazione americana e entrambi i partiti al Congresso speravano che gli oppositori vincessero le elezioni e cambiassero il processo di deterioramento delle relazioni che attribuiscono alle politiche di Netanyahu

I critici di Netanyahu a Washington provengono da vari spettri politici; dai democratici moderati e progressisti a JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, e una parte della base dei sostenitori del movimento «MAGA» che si oppongono alla partecipazione dell'America alle guerre straniere