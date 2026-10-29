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Eisenkot: Netanyahu cerca di ritardare l'annuncio dei risultati delle elezioni

29 ottobre 2026 - 18:37
Codice notizia: 1884149
Source: ABNA24
Eisenkot: Netanyahu cerca di ritardare l'annuncio dei risultati delle elezioni

Il principale rivale del primo ministro del regime sionista alle elezioni della Knesset ha avvertito che « il tentativo di Netanyahu di sfruttare informazioni non confermate con l'obiettivo di mettere in dubbio i risultati delle elezioni è inaccettabile »

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Gadi Eisenkot, principale rivale di Netanyahu alle elezioni della Knesset del regime sionista, ha dichiarato che Netanyahu e i suoi partner stanno conducendo un'operazione di influenza illegale sull'opinione pubblica israeliana al fine di ritardare la pubblicazione dei risultati delle elezioni

Secondo questo rapporto, Eisenkot ha avvertito che « il tentativo di sfruttare informazioni che non sono state indagate, con l'obiettivo di mettere in dubbio i risultati delle elezioni della Knesset, è inaccettabile »

Questa notizia arriva mentre Isaac Herzog, capo del regime sionista, ha anche dichiarato di seguire da vicino l'indagine sui sospetti pubblicati questa mattina riguardo ai risultati delle elezioni

Herzog ha annunciato che « le prove e le voci devono essere esaminate a fondo e gli autori devono essere chiamati a rispondere e puniti secondo le disposizioni di legge »

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