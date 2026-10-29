Il generale Mohebbi: la realtà dello Stretto di Hormuz si determina sul campo, non nel cyberspazio

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale Hossein Mohebbi, vice responsabile delle relazioni pubbliche e portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, pubblicando un messaggio su uno dei social network ha dichiarato: CENTCOM, uccisore di bambini! La crisi di Suez del 1956 ha svelato i limiti della potenza britannica; la storia a volte si volta nei colli di bottiglia strategici. Dimostrate l'accusa di minamento di Hormuz con prove indipendenti, non con un comunicato!

Ha aggiunto: la realtà dello Stretto di Hormuz si determina nel cielo, sulla terra e sul mare; non nel cyberspazio e nelle sale di guerra mediatiche dell'America