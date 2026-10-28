Pazouki: il progetto di accerchiamento dell'Iran è fallito

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Abbas Pazouki, vice responsabile per le comunicazioni e l'informazione dell'ufficio del primo vicepresidente, nel suo account su uno dei social network ha scritto: «Oggi si è tenuta la riunione del Comitato nazionale del transito sotto la presidenza del dottor Aref.

Sebbene le considerazioni della guerra economica limitino la possibilità di pubblicare dettagli numerici, i rapporti sul campo mostrano una realtà: il progetto di accerchiamento transitario dell'Iran è definitivamente fallito.

Con l'attivazione delle diverse capacità di transito e doganali dell'Iran, il volume degli scambi commerciali del paese è cresciuto in modo tangibile e talvolta di diverse centinaia di percento, e l'arteria di approvvigionamento dei beni essenziali e delle esportazioni scorre in modo sostenibile.

È naturale che la guerra economica e le sanzioni impongano le loro pressioni e i loro costi al commercio estero, ma la buona notizia è che l'obiettivo del nemico di recidere le relazioni commerciali del paese è stato sventato e la sconfitta del nemico in questo campo è certa. Secondo i dati attuali, il processo di neutralizzazione delle sanzioni e dell'accerchiamento è attivo, e il quattordicesimo governo, concentrandosi sullo sviluppo delle infrastrutture di transito e doganali, cerca di trasformare queste minacce in opportunità economiche sostenibili per il popolo iraniano.»