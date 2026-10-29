Gharibabadi sottolinea la necessità di rafforzare la diplomazia giuridica, internazionale e multilaterale

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, si è tenuta una riunione specializzata dei direttori e esperti dei dipartimenti giuridico e internazionale del Ministero degli Affari esteri con la partecipazione di Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Affari esteri per gli affari giuridici e internazionali

Gharibabadi in questa riunione di tre ore, illustrando la situazione attuale e le gravi responsabilità dell'apparato diplomatico del paese, ha esposto le principali misure adottate dal Ministero degli Affari esteri nell'ultimo anno e mezzo e durante due guerre imposte, e ha sottolineato la necessità di elevare il ruolo attivo, mirato e orientato ai risultati di questo ministero nella difesa dei diritti e degli interessi nazionali della Repubblica islamica dell'Iran

Riferendosi alle complesse evoluzioni del sistema internazionale e alle minacce alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale, ha osservato che le attività diplomatiche devono, adottando un approccio strategico, incentrato sull'iniziativa e orientato ai risultati, sfruttare efficacemente le capacità delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni multilaterali e dei meccanismi del diritto internazionale per promuovere gli obiettivi e gli interessi nazionali

Il vice ministro degli Affari esteri inoltre, illustrando le strategie future del Ministero degli Affari esteri nel settore giuridico e internazionale, ha sottolineato la necessità di rafforzare la diplomazia giuridica, documentare con precisione i casi di violazione dei diritti del popolo, seguire costantemente le dimensioni giuridiche degli sviluppi e redigere fascicoli giuridico-politici completi. Ha annoverato l'esame delle capacità esistenti per consolidare la responsabilità internazionale degli Stati che violano i diritti e l'adozione di misure efficaci per far valere i diritti del popolo iraniano tra le priorità di questo settore

Gharibabadi, sottolineando l'importanza di migliorare la qualità della presenza e della partecipazione della Repubblica islamica dell'Iran nei consessi internazionali, ha indicato la necessità di rivedere e migliorare le modalità di partecipazione, identificare nuove opportunità e sfruttare al massimo le capacità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. Ha inoltre considerato il rafforzamento delle consultazioni mirate con i paesi affini e indipendenti, lo sviluppo della costruzione di coalizioni e l'ottenimento del sostegno internazionale alle iniziative della Repubblica islamica dell'Iran come requisiti per promuovere efficacemente la diplomazia multilaterale

Riferendosi alla natura multidimensionale delle questioni internazionali, ha ritenuto necessario un efficace coordinamento tra i settori politico, giuridico, mediatico e specialistico nonché il rafforzamento della cooperazione interistituzionale, e ha sottolineato che la sinergia, lo scambio di informazioni e l'evitamento di attività a silo e del lavoro parallelo svolgono un ruolo importante nel migliorare la qualità del processo decisionale e nell'aumentare l'efficacia delle misure diplomatiche