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Le illusioni ripetute di Trump sulla guerra contro l'Iran

29 ottobre 2026 - 18:39
Codice notizia: 1884155
Source: ABNA24
Le illusioni ripetute di Trump sulla guerra contro l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti, che ha fallito nelle sue politiche economiche e militari contro l'Iran, questa volta, per giustificare questo fallimento, ha affermato: l'Iran presto, come il Venezuela, figurerà nella lista delle vittorie di Washington

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato: l'Iran ha subito una sconfitta molto pesante e l'America porrà presto fine alla guerra con questo paese

Ha anche affermato che l'Iran, a causa dell'interruzione dell'elettricità, ha problemi nella produzione di droni

Trump, proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto: l'Iran ha ancora missili, ma il loro numero è molto inferiore a prima

Il presidente degli Stati Uniti riguardo all'operazione dell'esercito del suo paese in Venezuela ha anche affermato: non amano parlare del Venezuela. Recentemente abbiamo ricevuto un milione di barili di petrolio senza alcun costo. Si è verificato un piccolo conflitto con il Venezuela e lo abbiamo concluso in un giorno e senza alcuna perdita. Nessuno è stato ucciso, nessuno. Abbiamo chiuso il dossier Venezuela e non ne parlano

Ha continuato le sue affermazioni e ha aggiunto: ora abbiamo a che fare con un paese più grande (l'Iran) e le cose procedono altrettanto bene. Gli iraniani non hanno né marina né forza aerea

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