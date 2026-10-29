Le illusioni ripetute di Trump sulla guerra contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato: l'Iran ha subito una sconfitta molto pesante e l'America porrà presto fine alla guerra con questo paese

Ha anche affermato che l'Iran, a causa dell'interruzione dell'elettricità, ha problemi nella produzione di droni

Trump, proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto: l'Iran ha ancora missili, ma il loro numero è molto inferiore a prima

Il presidente degli Stati Uniti riguardo all'operazione dell'esercito del suo paese in Venezuela ha anche affermato: non amano parlare del Venezuela. Recentemente abbiamo ricevuto un milione di barili di petrolio senza alcun costo. Si è verificato un piccolo conflitto con il Venezuela e lo abbiamo concluso in un giorno e senza alcuna perdita. Nessuno è stato ucciso, nessuno. Abbiamo chiuso il dossier Venezuela e non ne parlano

Ha continuato le sue affermazioni e ha aggiunto: ora abbiamo a che fare con un paese più grande (l'Iran) e le cose procedono altrettanto bene. Gli iraniani non hanno né marina né forza aerea