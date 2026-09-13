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Putin: Le relazioni economiche dei membri dei BRICS si costruiscono lontano dalle sanzioni

13 settembre 2026 - 21:09
Codice notizia: 1865194
Source: ABNA24
Putin: Le relazioni economiche dei membri dei BRICS si costruiscono lontano dalle sanzioni

Il presidente russo ha fatto riferimento alle relazioni economiche dei paesi membri dei BRICS lontano dalle sanzioni e anche al volume degli scambi commerciali tra di loro.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RT, Vladimir Putin, presidente della Russia, durante la riunione BRICS Plus in India ha sottolineato che il volume degli scambi commerciali tra i paesi di questo insieme ha praticamente raggiunto 1,2 trilioni di dollari. I paesi membri continuano la cooperazione con i partner internazionali per uno sviluppo inclusivo.

Ha aggiunto: i paesi membri dei BRICS possono costruire le loro relazioni economiche lontano dalle sanzioni.

Putin ha sottolineato: i BRICS sono considerati una forza trainante nel processo di rafforzamento del mondo multipolare a livello delle relazioni internazionali e i paesi membri partecipano attivamente alla formazione di questo mondo multipolare e più giusto.

Ha dichiarato: l'attenzione mondiale alle attività dei BRICS è in crescita. Questo gruppo dispone di un motore attivo dell'economia mondiale nella misura del 49 per cento e i suoi potenziali non sono ancora stati pienamente utilizzati.

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