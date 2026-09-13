Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RT, Vladimir Putin, presidente della Russia, durante la riunione BRICS Plus in India ha sottolineato che il volume degli scambi commerciali tra i paesi di questo insieme ha praticamente raggiunto 1,2 trilioni di dollari. I paesi membri continuano la cooperazione con i partner internazionali per uno sviluppo inclusivo.

Ha aggiunto: i paesi membri dei BRICS possono costruire le loro relazioni economiche lontano dalle sanzioni.

Putin ha sottolineato: i BRICS sono considerati una forza trainante nel processo di rafforzamento del mondo multipolare a livello delle relazioni internazionali e i paesi membri partecipano attivamente alla formazione di questo mondo multipolare e più giusto.

Ha dichiarato: l'attenzione mondiale alle attività dei BRICS è in crescita. Questo gruppo dispone di un motore attivo dell'economia mondiale nella misura del 49 per cento e i suoi potenziali non sono ancora stati pienamente utilizzati.