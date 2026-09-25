Europa: potremmo avere un inverno difficile davanti a noi

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, «Dan Jørgensen», commissario per l'energia e l'edilizia abitativa dell'Unione europea, in un'intervista al giornale «Financial Times» ha dichiarato che questa unione potrebbe affrontare il suo peggior inverno dal 2022; una situazione causata da prezzi dell'energia senza precedenti e potenziali problemi di approvvigionamento dagli Stati Uniti.

Ha inoltre chiesto a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di garantire la continuazione del libero flusso delle risorse energetiche il più possibile; un'azione che, secondo lui, andrebbe a beneficio di entrambe le parti, cioè l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Questo funzionario europeo ha aggiunto che anche in caso di continuazione del processo di approvvigionamento energetico, l'Europa potrebbe ancora avere un inverno difficile davanti a sé.

Questo giornale ha riferito che il prezzo del diesel in Europa ha raggiunto un livello vicino al suo record storico.

Inoltre, le dichiarazioni di Trump questa settimana riguardo alla sua intenzione di sostenere il divieto delle esportazioni di diesel americano hanno causato turbolenze sul mercato. I trader ritengono che se tale misura fosse attuata, le sue conseguenze per l'Europa sarebbero catastrofiche, poiché gli Stati Uniti sono considerati uno dei fornitori chiave di energia per questa regione.

Secondo Jørgensen, la Commissione europea sta esaminando varie misure per ridurre i prezzi dell'energia. Questa azione è in parte una reazione alla recente richiesta di Emmanuel Macron, presidente della Francia, di rinviare i requisiti più severi sulle importazioni di metano e di facilitare le normative relative alla raffinazione del carburante.

L'agenzia di stampa France-Presse (AFP) aveva precedentemente riferito, citando i dati della Commissione europea, che il prezzo del diesel in Europa ha raggiunto un record senza precedenti di 2,23 euro al litro.