Analista sionista: il discorso di Netanyahu è stato il cimitero del piano di normalizzazione

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Arabi 21, Ariel Cohen, ricercatore sionista del Centro eurasiatico affiliato al Consiglio atlantico, ha detto che gli sforzi per normalizzare le relazioni del regime sionista con i paesi della regione dopo il discorso di Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, all'ONU «sono completamente terminati».

Cohen ha detto che Netanyahu ha fallito nell'usare la tribuna dell'ONU per comunicare con i paesi arabi e altri paesi della regione e tentare di migliorare le relazioni.

Ha aggiunto: Sembra che tutti gli sforzi per la normalizzazione delle relazioni siano ora terminati; perché Netanyahu ha adottato una posizione ostile che ha coinvolto non solo i paesi della regione, ma anche paesi che come l'Inghilterra e la Francia fino a poco tempo fa erano alleati di Israele.

Contemporaneamente all'inizio del discorso di Netanyahu giovedì, le delegazioni di decine di paesi hanno lasciato la sala dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York; una scena che si è ripetuta per il secondo anno consecutivo. Le immagini della sala mostravano che un gran numero di delegazioni ha lasciato i propri posti prima dell'inizio del discorso di Netanyahu. Questa uscita è stata accompagnata da slogan e proteste, e altre immagini mostravano anche vaste parti della sala vuote durante il suo discorso.

Netanyahu ha criticato duramente la Francia e la Gran Bretagna per le loro posizioni sull'attacco violento alla Striscia di Gaza e ha detto: È sorprendente che alcuni di coloro che ci accusano di colonialismo siano in Inghilterra e Francia. Dico loro: basta; non mentite, avete colonizzato il mondo.