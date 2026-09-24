Primo ministro spagnolo: Netanyahu continua il massacro di massa a Gaza

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’emittente Al-Jazeera, Pedro Sánchez, Primo ministro spagnolo, nell’ottantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: Benjamin Netanyahu, Primo ministro (del regime) israeliano, continua a commettere un massacro di massa a Gaza.

Sánchez ha aggiunto: sono venuto a difendere i principi e gli ideali che hanno ispirato la fondazione di questa organizzazione.

Ha dichiarato: i principi e gli ideali delle Nazioni Unite vengono ignorati da diversi governi presenti qui, oppure si tenta di indebolire questi principi.

Il Primo ministro spagnolo ha proseguito: la pace, la stabilità e le pari opportunità sono attaccate da correnti politiche e governi che vogliono riportarci a un passato oscuro.

Sánchez ha inoltre sottolineato la necessità di riformare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ha dichiarato: esistono governi e correnti politiche che considerano l’ONU e le istituzioni multilaterali inutili.

Il Primo ministro spagnolo ha aggiunto: la posizione di queste correnti è in contraddizione con il corso della storia e si basa su tre pilastri errati, cioè egoismo, ignoranza e crudeltà.

Sánchez in conclusione ha dichiarato: sono stato testimone che queste forze hanno iniziato guerre illegali e commesso massacri di civili innocenti.