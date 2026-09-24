Bloomberg: la Cina ha ottenuto accesso ad alcune parti sensibili dei componenti dell’F-35

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’emittente Al-Jazeera, l’agenzia di stampa americana Bloomberg, citando fonti che ha definito informate, ha annunciato che la Cina ha ottenuto accesso a parti di componenti relativi al caccia F-35 che si ritiene siano sensibili.

Secondo questo rapporto, i componenti relativi al caccia F-35, durante il trasferimento dall’Australia all’America, hanno cambiato la loro rotta in modo oscuro e misterioso verso Hong Kong.

Bloomberg ha inoltre riferito, citando il Ministero della Guerra americano (Pentagono), che questo ministero è a conoscenza della questione relativa a una spedizione comprendente componenti inutilizzabili dei caccia F-35.