Ansarullah Yemen: 408 navi hanno attraversato Bab el-Mandeb; la via d’acqua è sicura

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita Saba, il Ministero dei Trasporti del governo di Sanaa ha annunciato: 408 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Bab el-Mandeb tra l’11 e il 21 settembre. 196 navi in 10 giorni hanno attraversato Bab el-Mandeb verso nord e 212 navi verso sud.

In questa dichiarazione si legge: ogni giorno più di 40 navi commerciali attraversano lo stretto di Bab el-Mandeb. Il numero di navi che attraversano Bab el-Mandeb dal momento della liberazione delle zone costiere occidentali è aumentato a 408 navi, mentre questo numero tra il 1° e il 10 settembre era di 393 navi.

Il Ministero dei Trasporti di Sanaa ha dichiarato: la navigazione attraverso Bab el-Mandeb, ad eccezione delle navi saudite, si svolge in modo fluido e sicuro per la flotta commerciale internazionale. La continuazione del flusso normale e sicuro del traffico marittimo a Bab el-Mandeb confuta le affermazioni relative all’interruzione della navigazione o all’insicurezza in questa via d’acqua.