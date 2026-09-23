Aref: L'America ricorre a intermediari per negoziare con l'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Mehr, Mohammad-Reza Aref nella riunione odierna (primo Mehr) del gabinetto, congratulandosi per la Giornata nazionale della bandiera, ha dichiarato: la bandiera è il simbolo della civiltà e della cultura gloriosa dell'Iran e il simbolo dell'unità, della coesione e della solidarietà nazionale. L'effetto dell'unità attorno alla bandiera lo osserviamo al fronte della strada, dove persone di tutti gli strati, gruppi, etnie, così come varie personalità sono presenti attorno alla bandiera e proteggono questo fronte.

Il primo vicepresidente, indicando la resistenza e la fermezza del popolo iraniano nonostante tutti i comportamenti brutali del sistema di dominio, ha nuovamente sottolineato: il presidente nel viaggio a New York avrà il sopravvento, e gli auguriamo salute e successo in questo viaggio.

Aref ha continuato, indicando l'importanza del viaggio del presidente a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: il presidente è partito per New York con le mani piene, e nel discorso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite anche avrà il sopravvento e dimostrerà al mondo l'autorità e l'eccellenza del paese, e darà una risposta ai comportamenti brutali e alle sanzioni ingiuste del nemico.