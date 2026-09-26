Bin Farhan: La sicurezza del Golfo Persico è una parte inseparabile della sicurezza della regione e del mondo

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Faisal bin Farhan, ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita, oggi sabato nell'ottantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in un discorso ha dichiarato: La sicurezza della regione del Golfo Persico è una parte inseparabile della sicurezza della regione e del mondo. Il ripristino delle catene di approvvigionamento globali è una responsabilità comune. Gli sforzi per stabilire la sicurezza nella regione non possono basarsi sull'egemonia o sull'imposizione dell'influenza.

Il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita, senza menzionare l'azione puramente difensiva di Teheran nel colpire installazioni e basi militari americane in rappresaglia per l'aggressione contro l'Iran dal territorio del suo paese, ha affermato: Insieme ad altri paesi della regione, siamo stati bersaglio di aggressioni spietate dell'Iran!

Faisal bin Farhan, senza condannare i crimini del regime israeliano nella regione come unico detentore di un arsenale di armi nucleari non supervisionato, ha continuato: Sottolineiamo l'importanza di garantire in modo completo e sostenibile qualsiasi accordo di sicurezza per la regione. Sottolineiamo la necessità di una zona libera da armi di distruzione di massa e della sottoposizione delle installazioni nucleari pacifiche alla supervisione internazionale. La continuazione dell'espansione illegale degli insediamenti israeliani è considerata una grave violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario. Respingiamo qualsiasi tentativo di trasferimento forzato o di modifica dello status quo nei territori palestinesi. Una pace giusta e sostenibile sarà realizzata solo attraverso l'attuazione della soluzione a due Stati e la creazione di uno Stato palestinese. La continuazione della sofferenza dei palestinesi e l'impedimento dell'invio di aiuti a Gaza sono considerati una violazione del diritto internazionale.

Lui che non ha voluto menzionare l'aggressione di Riyad contro il popolo yemenita, ha affermato: Sottolineiamo la necessità di stabilità nello Yemen e della protezione dei civili. Chiediamo alla comunità internazionale di condannare e respingere le azioni degli Houthi (l'esercito e i combattenti yemeniti) nel Mar Rosso e nello stretto di Bab-el-Mandeb!

Bin Farhan ha detto: La soluzione della crisi sudanese deve basarsi su processi interni per rafforzare la sicurezza e la stabilità del popolo.

Questo funzionario saudita, anche senza menzionare l'aggressione illegale degli Stati Uniti e del regime israeliano contro il territorio dell'Iran e la destabilizzazione dello stretto strategico di Hormuz, adottando una posizione demagogica, ha detto: Le minacce contro la navigazione internazionale possono influenzare l'economia globale. Sottolineiamo l'importanza di garantire la libertà di navigazione in tutte le vie d'acqua internazionali. Lo stretto di Hormuz deve tornare allo stato operativo prebellico senza imporre alcun costo.

Il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita ha continuato: Sosteniamo gli sforzi per ridurre le tensioni, in particolare le azioni del Qatar e del Pakistan che contribuiscono a ripristinare la stabilità. Inoltre, sosteniamo la sovranità e la sicurezza dell'Iraq e sottolineiamo che il territorio di questo paese non deve trasformarsi in una piattaforma per condurre attacchi contro i paesi vicini.