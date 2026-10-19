Trump: Poiché si può contare su Netanyahu, lo sostengo

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, oggi domenica, in una breve conversazione telefonica con il sito «Axios» riguardo al suo sostegno a Netanyahu nelle prossime elezioni alla Knesset, ha affermato: ho sempre avuto intenzione di farlo; semplicemente non volevo farlo troppo presto.

Trump ha aggiunto che sostiene Netanyahu perché hanno «un buon rapporto» l'uno con l'altro e in caso di rielezione di Netanyahu questa buona collaborazione «continuerà».

Trump ha poi affermato: è importante che Israele abbia una persona su cui si può contare.

Interrogato sulla domanda se potrebbe lavorare con un altro funzionario in Israele, ha detto: forse posso, forse no. Perché dovrei rischiare?

Questo mentre il presidente degli Stati Uniti aveva precedentemente, pubblicando un messaggio sul suo social network chiamato Truth Social, in sostegno a un assassino professionista di bambini, dichiarato: dichiaro il mio pieno e incondizionato sostegno a Netanyahu nel suo imminente tentativo di essere rieletto primo ministro (del regime) di Israele! Se Israele sceglie qualcuno diverso da Netanyahu, ha scelto il leader sbagliato!