Pezeshkian: Se l'America continua su questa strada, la situazione del mondo peggiorerà

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian oggi a mezzogiorno, venerdì 24 Mehr, durante lo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di governo della diciassettesima conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, ha incontrato e colloquiato con il signor Nikol Pashinyan, primo ministro dell'Armenia.

Il presidente in questo incontro, sottolineando la necessità di elaborare un piano strategico e a lungo termine tra i due paesi nei settori minerario, commerciale, economico, turistico e culturale, ha sottolineato: «L'elaborazione di un piano strategico tra i due paesi può portare all'approfondimento delle relazioni dei due paesi in diversi settori.»

Pezeshkian ha osservato: «L'approfondimento delle relazioni tra i due paesi porterà stabilità e sicurezza nella regione.»

Il presidente, indicando che siamo determinati ad ampliare le comunicazioni in tutti i campi, ha sottolineato: «Dobbiamo con la cooperazione reciproca portare le questioni sul campo pratico; fino ad oggi sono state anche intraprese ottime misure, e speriamo che queste misure siano a lungo termine e abbiano risultati tangibili.»

Pezeshkian, sottolineando che l'Iran non può essere sanzionato, ha osservato: «L'America deve sapere che l'Iran, facendo affidamento sul popolo e in coordinamento con i vicini, continuerà con forza le sue relazioni con il mondo.»

Pezeshkian, riferendosi alle sanzioni americane contro il nostro paese, ha sottolineato: «L'America ha creato problemi non solo per noi, ma per il mondo intero; se vorrà continuare su questa strada, per il mondo intero la situazione peggiorerà, quindi è meglio che invece della forza agisca con la logica del dialogo.»